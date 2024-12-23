С Дедом Морозом и Снегурочкой: КЖД в праздники запускает новогоднюю «Ласточку»

В праздничные дни, с 28 по 31 декабря 2024 года и со 2 по 5 января 2025 года, на Калининградской железной дороге будет курсировать новогодняя «Ласточка» в сообщении Калининград — Светлогорск через Зеленоградск. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Перед отправлением на Южном вокзале пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, в пути сказочные персонажи проведут анимационную программу с подарками и сувенирами для самых активных и маленьких участников. Новогодняя „Ласточка“ будет отправляться от Южного вокзала в 10:15 и прибывать на станцию Зеленоградск-Новый в 11:02. В 11:29 электропоезд проследует до станции Светлогорск-2. Обратно из Светлогорска отправится в 12:24 и прибудет в Зеленоградск в 13:03. Время отправления из Зеленоградска в Калининград — 13:16», — уточняют железнодорожники.

Празднично украшенная «Ласточка» будет курсировать по расписанию пригородных поездов № 6805/6953 и № 6954/6806. Оформить проездные документы можно любым удобным способом.

Напомним, впервые новогоднюю «Ласточку» железнодорожники запустили в прошлом году.