Экспертиза одобрила проект апартаментов в Зеленоградске по ул. Железнодорожной

Экспертиза одобрила проект апартаментов в Зеленоградске по ул. Железнодорожной
Изображение: скриншот сервиса Яндекс. Карты
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Экспертиза одобрила проект комплекса апартаментов в Зеленоградске. Объект планируют построить на улице Железнодорожной. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком является местное ООО «Нефтегаз Калининград». Согласно базе данных контрагентов, учредителем и руководителем компании является Владислав Томм. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «Сегмент-Проект» и «Нимб — Проект». Заключение по ней выдало московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза». Экспертиза была негосударственной. Адрес строительства и кадастровый номера земельного участка неизвестны.

Ранее экспертиза выдала положительное заключение гостиничному комплексу по улице Володарского в Зеленоградске. Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик „Солнечный берег“», зарегистрированный в Гусеве на ул. Железнодорожной. По данным базы контрагентов, директором является Елена Дербуш, учредителями — Рамил Искандеров и Елена Дербуш.

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