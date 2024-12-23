Экспертиза одобрила проект апартаментов в Зеленоградске по ул. Железнодорожной

Экспертиза одобрила проект комплекса апартаментов в Зеленоградске. Объект планируют построить на улице Железнодорожной. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.
Застройщиком является местное ООО «Нефтегаз Калининград». Согласно базе данных контрагентов, учредителем и руководителем компании является Владислав Томм. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «Сегмент-Проект» и «Нимб — Проект». Заключение по ней выдало московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза». Экспертиза была негосударственной. Адрес строительства и кадастровый номера земельного участка неизвестны.Ранее экспертиза выдала положительное заключение гостиничному комплексу по улице Володарского в Зеленоградске. Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик „Солнечный берег“», зарегистрированный в Гусеве на ул. Железнодорожной. По данным базы контрагентов, директором является Елена Дербуш, учредителями — Рамил Искандеров и Елена Дербуш.