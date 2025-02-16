Власти выдали разрешение на строительство комплекса апартаментов в Зеленоградске

Власти разрешили построить комплекс апартаментов в Зеленоградске на улице Железнодорожной. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Четырехэтажный комплекс планируется возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010206:1590. Общая площадь комплекса составит 1077,3 кв.м.
Застройщиком является местное ООО «Нефтегаз Калининград». Согласно базе данных контрагентов, учредителем и руководителем компании является Владислав Томм.Ранее экспертиза одобрила проект комплекса апартаментов. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «Сегмент-Проект» и «Нимб — Проект». Заключение по ней выдало московское ООО «Проммаш Тест Экспертиза». Экспертиза была негосударственной.