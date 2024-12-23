В БФУ рассказали о количестве бюджетных мест для поступления в 2025 году

В Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта в 2025 году будет более 2000 бюджетных мест для поступления. Об этом рассказал врио проректора по образовательной деятельности учреждения Максим Лисогор, его слова привёл PR-офис университета.

Он отметил, что правила приёма на следующую вступительную кампанию БФУ опубликует до 20 января. После конкурса Минобрнауки России по распределению контрольных цифр приёма учреждение получило «свыше 2300 мест» на программы высшего образования. Ещё 250 мест отвели на поступление на среднее профессиональное образование.

«Как и планировал университет, произошло увеличение бюджетных мест на специальностях в сфере медицины, педагогики, технических наук. Сейчас задача университета — распределить полученный объём бюджетных мест по конкретным образовательным программам, что и будет отражено в Правилах приёма», — заявил Лисогор.

Врио проректора также отметил, что в 2025 году у университета не будет права увеличить в ходе приёмной кампании количество мест для платного обучения. Изначально установленная квота будет предельной.

«Раньше у университета всегда было право увеличить количество платных мест в ходе приемной кампании. Например, установили 20 платных мест, но видим, что желающих больше — просто увеличиваем количество мест в ходе приема и продолжаем зачисление. В приемную кампанию 2025 года такой возможности у университета уже не будет: то количество платных мест, которое вуз установит изначально, является предельным и изменить его будет невозможно», — подытожил Максим Лисогор.

В начале декабря сообщалось, что в БФУ намерены увеличить число бюджетных мест на специальности, необходимые Калининградской области. Программа расширения контрольных цифр приёма разработана до 2026 года и должна затронуть специальности по естественно-научному, техническому, педагогическому, медицинскому, педагогическому и IT-направлениям.

В 2024 году в БФУ им. Канта на первые курсы всех уровней образования зачислили 4210 человек. Общее количество бюджетных мест в 2024 году составило 2630 штук. На них претендовали 10 488 абитуриентов. Большая часть поступивших — из других городов. Их количество составило 44% от всех. В Калининград приехали студенты из 81 региона России и 22 стран. 13% от всего числа — иностранцы.