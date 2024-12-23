В Калининграде на 5-й маршрут вышел «винтажный» трамвай Tatra T4D (фото)

В Калининграде на маршрут № 5, восстановленный после пятничной аварии, вышел трамвай Tatra T4D, выпущенный в 1979 году. Фото вагона на Фестивальной аллее опубликовал телеграм-канал «Калининградский трамвай».

Администратор паблика отмечает, что в последние годы этот трамвай использовался преимущественно в качестве экскурсионного, «причем только изредка».

«С чем связан этот подарок любителям трамвая, трудно сказать. То ли к выходу 525-го побудила нехватка линейных вагонов, вызванная поломками нескольких машин, либо это предновогодний сюрприз „Калининград-ГорТранса“. Будем надеяться на лучшее вместе с 525-м!», — отвечает он.

В пресс-службе мэрии города отметили, что выход трамвая стал традиционным, так как обычно его выпускают на линию в канун новогодних праздников.

С тем же связан выход украшенного гирляндами трамвая Tatra KT4SU.