В Калининграде на 5-й маршрут вышел «винтажный» трамвай Tatra T4D (фото)

В Калининграде на 5-й маршрут вышел «винтажный» трамвай Tatra T4D (фото)
Фото: телеграм-канал Калининградский трамвай
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В Калининграде на маршрут № 5, восстановленный после пятничной аварии, вышел трамвай Tatra T4D, выпущенный в 1979 году. Фото вагона на Фестивальной аллее опубликовал телеграм-канал «Калининградский трамвай».

Администратор паблика отмечает, что в последние годы этот трамвай использовался преимущественно в качестве экскурсионного, «причем только изредка».

«С чем связан этот подарок любителям трамвая, трудно сказать. То ли к выходу 525-го побудила нехватка линейных вагонов, вызванная поломками нескольких машин, либо это предновогодний сюрприз „Калининград-ГорТранса“. Будем надеяться на лучшее вместе с 525-м!», — отвечает он.

В пресс-службе мэрии города отметили, что выход трамвая стал традиционным, так как обычно его выпускают на линию в канун новогодних праздников.

С тем же связан выход украшенного гирляндами трамвая Tatra KT4SU.

Напомним, что в пятницу вечером на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар». В администрации Калининграда сообщили, что авария произошла из-за сильной изношенности путей. В воскресенье 22 декабря движение было восстановлено.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter