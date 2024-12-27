На Фестивальной аллее из-за обрыва провода приостановили движение трамвая

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Из-за обрыва контактного провода на Фестивальной Аллее приостановили движение трамвая № 5. Об этом сообщается в телеграм-канале МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» в пятницу, 27 декабря.

«В связи с обрывом контактного провода на ул. Фестивальная Аллея трамваи маршрута № 5 временно следуют до КОП „парк Центральный“. Исключено движение по пр-ту Советскому, Фестивальной аллее», — говорится в сообщении. Позже в МКУ уточнили что повреждение устранено, движение трамвая № 5 по маршруту восстановлено.

Также в пятницу утром в связи с аварией на улице Черняховского было заблокировано движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 в обоих направлениях. Сейчас движение трамваев восстановлено согласно действующим схемам движения.

20 декабря из-за изношенности путей на Фестивальной Аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар». После аварии на маршрут вышел трамвай Tatra T4D, выпущенный в 1979 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter