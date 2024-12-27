На Фестивальной аллее из-за обрыва провода приостановили движение трамвая

Из-за обрыва контактного провода на Фестивальной Аллее приостановили движение трамвая № 5. Об этом сообщается в телеграм-канале МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» в пятницу, 27 декабря.



«В связи с обрывом контактного провода на ул. Фестивальная Аллея трамваи маршрута № 5 временно следуют до КОП „парк Центральный“. Исключено движение по пр-ту Советскому, Фестивальной аллее», — говорится в сообщении. Позже в МКУ уточнили что повреждение устранено, движение трамвая № 5 по маршруту восстановлено.

Также в пятницу утром в связи с аварией на улице Черняховского было заблокировано движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 в обоих направлениях. Сейчас движение трамваев восстановлено согласно действующим схемам движения.