Мэрия: трамвайное движение по Фестивальной аллее восстановим в воскресенье

Трамвай «Корсар» сошёл с рельсов на Фестивальной аллее в пятницу, 20 декабря, из-за сильной изношенности путей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.



«Сам трамвай повреждений не получил, однако специалистам „Калининград-ГорТранса“ придётся заменить отрезок повреждённых рельсов, — пояснили в пресс-службе. — Движение трамваев на этом отрезке планируем восстановить до начала рабочей недели».

Фото предоставлено очевидцем

О сходе «Корсара» на пятом маршруте, недалеко от пересечения Фестивальной и Каштановой аллеи, «Новому Калининграду» вечером 20 декабря сообщили очевидцы. Несмотря на оперативное прибытие на место аварийной бригады, движение трамваев до сих пор не восстановлено.