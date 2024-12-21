Мэрия: трамвайное движение по Фестивальной аллее восстановим в воскресенье

Мэрия: трамвайное движение по Фестивальной аллее восстановим в воскресенье
Фото предоставлено очевидцем
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Трамвай «Корсар» сошёл с рельсов на Фестивальной аллее в пятницу, 20 декабря, из-за сильной изношенности путей. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сам трамвай повреждений не получил, однако специалистам „Калининград-ГорТранса“ придётся заменить отрезок повреждённых рельсов, — пояснили в пресс-службе. — Движение трамваев на этом отрезке планируем восстановить до начала рабочей недели».

Фото предоставлено очевидцем

О сходе «Корсара» на пятом маршруте, недалеко от пересечения Фестивальной и Каштановой аллеи, «Новому Калининграду» вечером 20 декабря сообщили очевидцы. Несмотря на оперативное прибытие на место аварийной бригады, движение трамваев до сих пор не восстановлено.


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