Таможня: 90% въезжающих в Калининград перед Новым годом — граждане Германии

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Калининградская областная таможня отмечает рост транспортного потока на границах региона с Литвой и Польшей. Как рассказала «Новому Калининграду» руководитель пресс-службы таможни Оксана Иванова, 90% въезжающих в регион из-за рубежа — русскоязычные граждане Германии.

«Мы наблюдаем в последние дни увеличение транспортного потока. Если ранее у нас оформлялось 300 автомобилей, то сейчас уже 426. Кроме того, выросло число больших автобусов — несколько дней назад их было 16, сейчас уже 25 в сутки. При этом на наших пунктах пропуска очередей нет — транспорт оформляется оперативно», — рассказала Оксана Иванова.

По её словам, 90% въезжающих в Калининградскую область — граждане Германии, также пересекают границу региона с ЕС граждане Словакии, Чехии, Швеции, Польши, Литвы и других государств. «70% въезжающих используют наш регион как хаб для полётов в другие регионы России. 30% остаются в области», — отметила Иванова. По её словам, большинство граждан Германии — русскоязычные бывшие граждане СССР, РФ или союзных республик.

В настоящее время на российско-польской границе работают погранпереходы «Багратионовск-Безледы» и «Мамоново-2 — Гжехотки», на российско-литовской — «Чернышевское — Кибартай» и пешеходный пункт пропуска в Советске. Большинство автомобилистов пересекают границу в Мамоново-2. Как отмечают участники телеграм-чата «Граница сегодня», на польской стороне в ожидании пересечения границы находится около 150 автомобилей.

Напомним, ранее правительство области сообщило, что пассажиропоток из Польши в Калининградскую область через автомобильные пункты пропуска вырос с 20 декабря в 2,6 раза. «По информации Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, в целях обеспечения бесперебойного пропуска лиц и транспортных средств автомобильный пункт пропуска Багратионовск функционирует в реверсивном режиме, в автомобильном пункте пропуска Мамоново-2 (Гжехотки) предусмотрен пропуск легковых транспортных средств, в отношении которых таможенные процедуры проводятся в упрощённом порядке, по отдельной полосе», — говорится в сообщении.

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