Фото: администрация Калининграда

В Калининграде открыли ещё две мангальные зоны на пляжах. Об этом сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

«Территории отдыха, на которых теперь вполне легально можно использовать открытый огонь, организованы рядом с пляжем Карповского озера в Прегольском и на берегу Калининградского залива (ориентир оз. Форелевое) с учётом всех требований противопожарной безопасности. Оборудование, конечно, максимально антивандальное, но просьба к жителям беречь муниципальное имущество лишней не будет в любом случае!», — говорится в сообщении властей.