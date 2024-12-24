В Калининграде открыли ещё две мангальные зоны на пляжах

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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде открыли ещё две мангальные зоны на пляжах. Об этом сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

«Территории отдыха, на которых теперь вполне легально можно использовать открытый огонь, организованы рядом с пляжем Карповского озера в Прегольском и на берегу Калининградского залива (ориентир оз. Форелевое) с учётом всех требований противопожарной безопасности. Оборудование, конечно, максимально антивандальное, но просьба к жителям беречь муниципальное имущество лишней не будет в любом случае!», — говорится в сообщении властей.

В октябре горвласти предложили разрешить разведение огня на земле между Форелевым озером и Ушаковским заливом, а также возле Карповского озера в микрорайоне Прегольском. Первая в городе мангальная зона появилась в конце июня на Голубых озёрах. Из-за противопожарных норм её открыли на удалении от деревьев. В основании нет сухой травы, а рядом расположены средства для тушения возгорания. Елена Дятлова отметила, что такое решение носило экспериментальный характер. На основе результатов власти будут принимать решение, стоит ли оборудовать такие зоны в других местах Калининграда.

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