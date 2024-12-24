На акарицидную обработку и дератизацию парков Калининграда выделяют 4,5 млн

На акарицидную обработку и дератизацию калининградских парков в 2025 году выделяют 4 560 400 рублей. Анонс закупки размещён на сайте областного центра торгов.

Заказчик — МБУ «Дирекция ландшафтных парков». Работы необходимо провести на территории следующих парков: «Южный», им. Макса Ашманна, им. Юрия Гагарина, Центрального парка культуры и отдыха, «Парк Ветеранов», лесопарков «Тихий», по ул. Дмитрия Донского и им. Теодора Кроне. Сроки подачи заявок для участия в торгах на момент подготовки материала указаны не были.

Городские власти выделили на уничтожение грызунов в Калининграде в 2025 году более 400 тыс. рублей. Победителем торгов стало ООО «Дезконтроль», снизившее начальную стоимость контракта до 276 тыс. Работы планируется провести в два этапа по три месяца. Первый запланирован с 1 марта по 31 мая. Второй, осенний, пройдёт с 1 сентября по 30 ноября. Дератизация должна затронуть 138 гектаров. В общей сложности весь объём работ проведут на территории в 275,8 гектаров.

В феврале 2024 года контракт на «выполнение работ по дератизации на территории Калининграда» был заключен МБУ «Чистота» с ООО «Клинэксперт». В ходе торгов компания снизила начальную цену контракта в 2,7 раза — с 1,108 млн рублей до 405 тыс. рублей. За эту сумму подрядчик обязался выполнить дератизационные мероприятия на территории площадью 110 га. В список вошли 86 общественных зон.

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