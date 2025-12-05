На акарицидную обработку территории Калининграда в 2026 году выделяют 7 млн

Администрация Калининграда направляет 7 млн рублей на акарицидную обработку территории города в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 15 декабря, итоги подведут 17 декабря.

Обработку территорий требуется выполнить в два этапа — с 1 февраля по 1 апреля и с 1 июля по 1 сентября. В адресном перечне указано 892 адреса, в том числе детские и спортивные площадки, территории у водотоков, скверы, парки, цветники и зелёные зоны.

