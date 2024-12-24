Губернатор: туристический налог в 2025 году введут в 19 муниципалитетах региона

Губернатор: туристический налог в 2025 году введут в 19 муниципалитетах региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Туристический налог в 2025 году планируют ввести в 19 муниципальных образованиях Калининградской области. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в послании об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания в БФУ во вторник, 24 декабря.

В своём выступлении перед парламентариями глава региона отметил, что сфера туризма в Калининградской области растёт в структуре ВРП. По его словам, увеличение турпотока в первую очередь сказывается на приморских муниципалитетах. Беспрозванных подчеркнул, что в центральных и восточных муниципалитетах необходимо формировать новые точки притяжения людей, чтобы «сгладить сезонность, повысить доходы бюджетов» городских округов.

Губернатор также отметил, что областные власти продолжат поддерживать проекты по обустройству национальных турмаршрутов и мероприятий в индустрии. Программы он пообещал выстраивать не в ущерб калининградцам.

«С 1 января 2025 года в 19 муниципалитетах введём туристический налог, который будет дополнительным доходом для местных бюджетов и расширит возможности по формированию комфортной среды», — заявил губернатор.

Напомним, ранее о введении с 1 января 2025 года туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска, Калининграда, Советска и Балтийска. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.

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