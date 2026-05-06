Строительство набережной от Светлогорска до Пионерского подорожало на 1 млрд рублей

Изображение: ГБУ «Балтберегозащита»
На строительство набережной от променада в Светлогорске до порта Пионерского выделяют более 12 млрд рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита». Полный объём финансового обеспечения — 12 231 897 454 рубля. Финансирование рассчитано на три года. Порядка 1,5 млрд рублей рассчитывают освоить в текущем году, 1,7 млрд — в 2027-м, 3,3 млрд — в 2028-м. Завершить работы, как сообщалось ранее, планируют к 2030 году.

Планы продлить светлогорский променад до Пионерского впервые озвучили в 2018 году. Изначально власти рассчитывали сделать это до 2025 года. В 2023 году работы оценивали в 11,1 млрд рублей. Проект строительства набережной от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле 2023 года. Как сообщалось ранее, протяженность набережной — около 2,38 км. Помимо пешеходной части планируют оборудовать волногасители, велодорожки, технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе для маломобильных групп населения. Контракт на разработку проекта променада от Светлогорска до Пионерского был заключён в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей.
