Строительство набережной от Светлогорска до Пионерского подорожало на 1 млрд рублей

На строительство набережной от променада в Светлогорске до порта Пионерского выделяют более 12 млрд рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита». Полный объём финансового обеспечения — 12 231 897 454 рубля. Финансирование рассчитано на три года. Порядка 1,5 млрд рублей рассчитывают освоить в текущем году, 1,7 млрд — в 2027-м, 3,3 млрд — в 2028-м. Завершить работы, как сообщалось ранее, планируют к 2030 году.