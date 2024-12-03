«Балтберегозащита»: променад в Светлогорске готов на 70% (фото)

«Балтберегозащита»: променад в Светлогорске готов на 70% (фото)
Фото: пресс-служба Балтберегозащиты
Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске

Подрядчику, занимающемуся реконструкцией старого променада в Светлогорске, осталось выполнить около 30% работ. Такие данные вечером 2 декабря опубликовал официальный паблик «Балтберегозащиты».

«На конец года техническая готовность набережной составляет более 70 % от общего объема работ, — сообщают представители организации. — Подрядчик завершает устройство плит перекрытий, бетонирование фасадных элементов. Идёт устройство деревянных покрытий, укладка брусчатки и клинкерной плитки. Со стороны солнечных часов и канатной дороги осуществляются работы по благоустройству территории».

Фото: пресс-служба Балтберегозащиты

В начале июля этого года «Балтберегозащита» сообщала о готовности променада на 54%. Месяцем ранее на променад вернули Солнечные часы «Зодиак». Напомним, в сентябре прошлого года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада. В ноябре объем выполненных работ составлял 40%, в феврале — 47%. Реконструкцию набережной планировали закончить к концу 2024 года, реставрацию часов — к октябрю. Общая стоимость работ — порядка 1,5 млрд рублей.


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