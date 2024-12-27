В аэропорту «Храброво» задерживается 11 рейсов

Из-за тумана в расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10:30 задерживается прилёт и вылет 11 рейсов.

Задерживается вылет двух рейсов. На прилёт задерживается девять рейсов. Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 27 декабря, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с туманом, из-за которого возможно ухудшение видимости до 150-300 м.