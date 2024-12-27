Калининградский зоопарк пополнили алеутские казарки и утки-мандаринки

Калининградский зоопарк пополнили алеутские казарки и утки-мандаринки
Фото: Калининградский зоопарк
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Калининградский зоопарк пополнили алеутские казарки и утки мандаринки. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Птиц доставили вечером 26 декабря на борту самолёта из Москвы в Калининград. В деревянных ящиках из столичного зоопарка перевезли две пары алеутских казарок и 10 уток-мандаринок. Первых планируют разместить в большом пруду. Учреждение отметило, что это краснокнижный вид, чья популяция начала сокращаться ещё в XIX веке. Казарок можно будет увидеть круглогодично.

Мандаринки поселятся в Доме тропических птиц. Зоопарк называет этих птиц «настоящим украшением прудов». При этом утки-мандаринки редко гнездятся на земле. Учреждение отметило, что для выведения потомства птицы выбирают дупла деревьев.

«Коллеги сообщают, что первая ночь прошла хорошо: обживаются, привыкают, потихоньку начинают есть», — говорится в сообщении калининградского зоопарка.

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