На Балтийской косе продают участок с немецким ангаром для гидросамолёта

На Балтийской косе выставили на продажу земельный участок на территории заброшенного гидроаэродрома Нойтиф площадью 1,21 га. Стоимость земли вместе с ангаром под гидросамолёт собственники (семья экс-депутата Госдумы Асана Нюдюрбегова) оценили в 112 млн рублей (926 385 рублей за сотку).

В объявлении также сообщается, что в наличии у собственника есть ещё четыре земельных участка (суммарно 5 га). В описании говорится, что земля находится на берегу моря (на самом деле, это берег Калининградского залива) и подходит под ИЖС.

В ходе общения с представителем собственника «Новый Калининград» выяснил, что земельный участок граничит с землёй муниципалитета, на которой находится муниципальное же здание управления полётами гидросамолётов с башней. Кроме того, территория не подходит под ИЖС.

«Это не территория под ИЖС, это земли населённых пунктов. Просто на „Авито“ невозможно указать эту категорию, — уточнил автор объявления. — Главное, что это не земля промышленного назначения. Получение ГПЗУ (градостроительный план земельного участка — прим. „Нового Калининграда“) у нас в процессе. Если это земли населенных пунктов, то по решению собственника меняется назначение. Хотите, многоквартирные жилые дома можно строить».

Представитель собственника уточнил, что на сегодняшний день земельным участком владеет сын Асана Нюдюрбегова. По соседним участкам, которые пока не выставлены на продажу, на текущий момент идут геодезические работы.

В октябре прошлого года администрация Балтийского городского округа получила предостережение от Службы государственной охраны объектов культурного наследия из-за неудовлетворительного состояния ангаров авиабазы «Нойтиф». Соответствующая информация была размещена в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры России. В тексте предостережения говорилось о том, что администрации муниципалитета предстоит «обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия в соответствии с порядком, установленным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия».