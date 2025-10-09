Городские власти ищут подрядчика для установки нового въездного знака «Калининград» в районе транспортной развязки на Зеленоградск. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Сооружение высотой 25,2 метра должно состоять из трёх высоких стел, совместно образующих форму якоря, и одиннадцати малых стел с буквами, имеющих форму куба. Стелы должны иметь металлический каркас и обшивку из окрашенных фиброцементных плит.

Установить знак планируют на земельном участке с кадастровым номером 39:03:040034:841. Как сообщалось ранее, знак должен занять площадку разделительного треугольника между трассой Приморского кольца и съездом на Северный обход Калининграда. Площадь застройки сооружения — 74,43 кв. метра. Основные акценты знака, по замыслу авторов проекта, должна подчеркнуть подсветка.

На работы отводится 180 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 35.

Заявки на участие в торгах принимаются с 8 по 16 октября. Подрядчика планируют определить 20 октября. Максимальная стоимость контракта — 39 802 840 рублей.

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. А. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.

В 2022 году горвласти выделили 2,5 млн рублей на проект въездного знака в областной центр, который должен появиться в районе транспортной развязки на Зеленоградск (в начале Приморского кольца). Победителем стала московская компания «Алтын Групп», снизившая цену до 1,8 млн рублей, однако позднее контракт с поставщиком был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Постановление об осуществлении капитальных вложений в объект было опубликовано на сайте горадминистрации в декабре 2024 года. Тогда же проект получил положительное заключение госэкспертизы. В сентябре 2025 года была проведена повторная экспертиза.