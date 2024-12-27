Азербайджанская авиакомпания отменила полеты из Баку в семь городов России

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила полёты в семь городов России из Баку. Об этом сообщил «Интерфакс».
Аэропорты расположены на юге страны, а также в Поволжье. Так, AZAL прекратит связывать Баку с Грозным, Махачкалой, Минеральными Водами, Сочи, Волгоградом, Уфой и Самарой. Авиасообщение с Москвой, Петербургом, Новосибирском, Казанью, Астраханью и Екатеринбургом сохранятся.
«Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 и с учетом рисков для безопасности полетов», — приводит информагентство позицию авиакомпании.Напомним, 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолёт, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines. Борт следовал из Баку в Грозный. В авиакомпании считают, что причиной происшествия стало столкновение самолёта со стаей птиц.