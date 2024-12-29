Для граждан РФ ужесточили правила пребывания в Азербайджане

Для граждан РФ ужесточили правила пребывания в Азербайджане
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о сокращении безвизового пребывания россиян в республике со 180 до 90 дней в год. Правила пребывания изменятся с 1 января 2025 года. Как напоминает «Коммерсант», в августе аналогичный срок безвизового пребывания иностранцев из всех стран установила Россия.

В постановлении говорится, что решение о сокращении срока безвизового пребывания касается только граждан России. О намерении изменить правила пребывания россиян в Азербайджане стало известно 28 декабря.

Стоит отметить, что изменения произошли на фоне инцидента с самолетом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшим из Баку в Грозный и потерпевшим крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Вскоре Azerbaijan Airlines отменила полёты в семь городов России из Баку.

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