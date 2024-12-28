Калининградская таможня конфисковала 450 пар обуви, поступившей из Литвы (фото)

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Сотрудники Калининградской областной таможни конфисковали 450 пар детской обуви и передали её региональному отделению «Народного фронта». Об этом сообщает пресс-служба областной таможни в субботу, 28 декабря.

Товар перемещался в составе сборного груза с территории Литовской Республики через таможенный пост МАПП Чернышевское в адрес одной из калининградских компаний. Транспортное средство направили на фактический таможенный контроль с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, по результатам которого приняли решение о проведении таможенного досмотра. В итоге сотрудники таможни установили, что фактический вес товара «Обувь» на 342,5 кг превышает заявленный в товаросопроводительных документах. В составе груза обнаружили 450 пар детских ботинок, сапог и туфель различных цветов и размеров.

Суд признал перевозчика виновным в административном нарушении по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение таможенному органу недостоверных сведений»), ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискации предмета правонарушения.

Сотрудники Калининградской областной таможни провели работу по обращению товара в федеральную собственность и безвозмездно передали обувь региональному отделению «Народного фронта». По словам Виктории Шумилиной, руководителя отделения, эта партия отправится в детский дом Донецка.

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

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