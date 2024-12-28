Алла Иванова покидает пост главы Агентства по международным связям региона

Алла Иванова покидает пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области. Информацию об этом она подтвердила корреспонденту «Нового Калининграда».

Иванова рассказала, что 28 декабря 2024 года — её последний день работы руководителем Агентства. С 29 декабря исполнять обязанности директора будет её заместитель Лиана Максимова.