Алла Иванова покидает пост главы Агентства по международным связям региона

Алла Иванова покидает пост главы Агентства по международным связям региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Алла Иванова покидает пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области. Информацию об этом она подтвердила корреспонденту «Нового Калининграда».

Иванова рассказала, что 28 декабря 2024 года — её последний день работы руководителем Агентства. С 29 декабря исполнять обязанности директора будет её заместитель Лиана Максимова.

Алла Иванова возглавила Агентство по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области в ноябре 2010 года. До этого она работала заместителем директора ведомства, в 2008 году была замом начальника управления по международным связям — начальника отдела европейских программ правительства региона. До работы в правительстве Иванова была главным специалистом-экспертом отдела реализации проектов экологического центра «ЕСАТ-Калининград» администрации города. В 2009 году Алле Ивановой присвоили классный чин государственной гражданской службы действительного государственного советника Калининградской области 3-го класса.

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