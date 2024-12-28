Калининградстат: за год бензин АИ-98 подорожал на 22%

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По итогам года самым подорожавшим автомобильным топливом в Калининградской области стал бензин АИ-98. По сравнению с ноябрём 2023 года, его стоимость выросла на 22%. Такие данные приводит Калининградстат.

«По сравнению с ноябрём 2023 года зафиксирован рост цен на бензин АИ-92 на 7,90%, бензин АИ-95 — на 8,40%, бензин АИ-98 — на 22,03%, дизельное топливо — на 8,89%, газовое моторное топливо — на 7,94%», — отмечается в докладе.

Отметим, что в начале августа представители министерства развития инфраструктуры региона пояснили, из чего в Калининградской области складывается цена на топливо. «Основной причиной повышения стоимости топлива, является увеличение закупочной стоимости, — заявили в министерстве. — В Калининградской области отсутствуют нефтеперерабатывающие заводы, а такие компании как „Лукойл“, „РосНефть“, „Нефтегаз“, „Сургутнефтегаз“ являются розничными продавцами. Основную часть цены составляет оптовая цена и услуги транспортировки. Продавцы, являются частными компаниями и устанавливают цены на товары самостоятельно, исходя из закупочной стоимости».


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