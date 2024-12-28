В Калининградской области открыли ещё восемь электрозарядных станций

В Калининградской области открыли ещё восемь зарядных станций для электромобилей. Как сообщается в телеграм-канале «Росатома», сеть быстрых электрозарядных станций в регионе расширилась до десяти.

«Зарядить электромобиль теперь можно в Калининграде, Пионерском, Полесске, Краснознаменске, Балтийске, Немане, Славске. В планах — дальнейшее развитие региональной сети», — отметила заместитель генерального директора по развитию «АтомЭнерго» Юлия Кедрова.

О планах установить 15 зарядных станций для электромобилей пресс-служба правительства Калининградской области сообщала в мае. В ноябре в эксплуатацию ввели два хаба на Октябрьском острове в Калининграде и в аэропорту «Храброво».