В Калининграде планируют открыть новый зарядный комплекс для электромобилей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Росатом планирует до конца 2025 года открыть в Калининградской области зарядный комплекс для электромобилей, с применением электрозарядных станций с накопителями энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления отдела по развитию комплексных проектов в регионах бизнес-направления «Электромобильность» ТВЭЛ Юлия Кедрова.

«Планируем до конца 2025 года открыть зарядный комплекс с применением электрозарядных станций с накопителями энергии. Мы видим тенденцию развития инфраструктуры именно в формате зарядных комплексов. Сейчас ведется разработка зарядных решений с накопителями энергии, которые позволят обеспечить мощность зарядки порядка 120 киловатт за счет размещения отечественного накопителя. Это особенно важно для отдаленных территорий, где ограничены возможности подключения к электросети», — рассказала Кедрова.

Новый этап развития сети предусматривает не только расширение числа точек, но и тестирование инновационных технологий для различных сценариев эксплуатации. В числе таких решений — зарядные станции с накопителями энергии, требующие меньшей мощности для подключения к электрическим сетям. Они способны накапливать электроэнергию в периоды отсутствия зарядных сессий и обеспечивать мощность зарядки до 120 кВт. Реализация этих станций позволит расширить географию «быстрой» зарядной инфраструктуры и снизить стоимость технологического присоединения.

Кроме того, Росатом разрабатывает мобильную зарядную станцию, представляющую собой программно-аппаратный комплекс с батареей емкостью 35 кВт·ч и мощностью зарядки 30 кВт. Такая станция сможет обеспечивать зарядку электромобилей постоянным током без привязки к конкретному парковочному месту — в радиусе до 500 м от базовой станции.

Напомним, что о планах установки 15 зарядных станций для электромобилей пресс-служба правительства Калининградской области сообщала в мае 2024 года. В ноябре в эксплуатацию ввели два хаба на Октябрьском острове в Калининграде и в аэропорту «Храброво». В декабре в регионе открыли ещё восемь зарядных станций для электромобилей. Они располагаются в Калининграде, Пионерском, Полесске, Краснознаменске, Балтийске, Немане и Славске.

