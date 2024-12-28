Черняховск и Железнодорожный стали лидерами по капремонту за счёт бюджета в 2025 году

В Черняховске и Железнодорожном в 2025 году намерены отремонтировать больше всего многоквартирных жилых домов Калининградской области (если не считать Калининграда) за счёт областного бюджета. Всего, согласно приказу, подписанному региональным министром строительства и ЖКХ Сергеем Черномазом, обоим населённым пунктам выделят около 200 млн рублей (Черняховску 142,1 млн, а Железнодорожному — около 57 млн рублей).

В частности, в Черняховске намерены отремонтировать 15 многоквартирных домов (на улицах Заводской, Комсомольской, Суворова, Театральной, Тельмана, Элеваторной, а также в переулках Госпитальном и Суворова). При этом большая часть домов, где собираются провести ремонт, относится к жилому комплексу, известному под народным названием «Порт Артур» (дома № 3, 5,7, 9, 11,13,15 на улице Комсомольской).

В планах у Железнодорожного Правдинского района ремонт 12 домов. Речь идёт о доме № 9 в переулке Больничном, домах № 7, 9, 25-25А, 54 (напротив бывшего Крайсхауса) и 70 на улице Коммунистической, доме № 9 на улице Октябрьской, домах № 9, 37 и 39 на улице Первомайской, доме № 2/14 на улице Пушкинской и доме № 19 на улице Черняховского.