За счёт облбюджета в Калининграде намерены капитально отремонтировать 30 домов

За счёт облбюджета в Калининграде намерены капитально отремонтировать 30 домов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области в 2025 году продолжат капремонт за счёт облбюджета. В Калининграде за счёт областных средств намерены капитально отремонтировать 30 домов, а в области 58 МКД. Об этом сообщает перечень объектов, который «Новый Калининград» обнаружил в приказе, подписанном региональным министром строительства и ЖКХ Сергеем Черномазом.

Лидерами по количеству домов после Калининграда, как уже сообщалось ранее, стали Черняховск и Железнодорожный, где за бюджетный счёт (без участия средств собственников) восстановят 15 и 12 жилых домов соответственно.

Кроме того, в список попали:

  • 2 дома из Корнево Багратионовского округа;

  • 3 дома из Балтийска;

  • 1 дом из Гвардейска;

  • 2 дома из Лугового и 1 дом из Яблоневки Гурьевского округа;

  • 1 дом из Гусева;

  • 2 дома из Зеленоградска;

  • по 1 дому из Краснознаменска и Добровольска Краснознаменского округа;

  • 2 дома из Немана и 1 дом из Акулово Неманского округа;

  • 2 дома из Нестерова;

  • 1 дом из Пионерского;

  • 1 дом из Полесска;

  • 2 дома из Правдинска;

  • 1 дом из Волочаевского Светловского округа;

  • 1 дом из Приморья Светлогорского округа;

  • 6 домов из Советска.

В Калининграде в список ремонта за бюджетный счет (при нулевом участии собственников) попали следующие адреса:

  • ул. Энгельса, 85-93;

  • пр-т Мира, 33; 35, 72-72А, 78-80А, 102, 108 (Каменная, 1), 119, 128-130 (Карла Маркса, 95), 175;

  • Московский пр-т 64, 66, 68, 116, 120;

  • пр-т Победы, 189;

  • ул. Аллея Смелых, 68;

  • ул. Артиллерийская, 36-38;

  • ул. Богдана Хмельницкого, 25;

  • ул. Каштановая аллея 68-70;

  • ул. Киевская 121-123;

  • ул. Комсомольская 14-14А, 33, 96-100А;

  • ул. Лесная, 87;

  • ул. Лесопильная, 73-79;

  • ул. Литовский Вал, 23;

  • ул. Серпуховская, 37-41;

  • ул. Театральная, 36-49;

  • ул. Юношеская 2-4 (Горького 1-17, Генерала Озерова 26-28).

Весной 2024 года «Новый Калининград» рассказывал о МКД, получивших субсидию губернатора на капремонт, и выяснял, как может «простой смертный дом» войти в список тех, что ремонтируются по поручению за счет областного бюджета. Всего в 2024 году на ремонт таких зданий из областной казны было выделено 1,4 млрд рублей.

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