За счёт облбюджета в Калининграде намерены капитально отремонтировать 30 домов

В Калининградской области в 2025 году продолжат капремонт за счёт облбюджета. В Калининграде за счёт областных средств намерены капитально отремонтировать 30 домов, а в области 58 МКД. Об этом сообщает перечень объектов, который «Новый Калининград» обнаружил в приказе, подписанном региональным министром строительства и ЖКХ Сергеем Черномазом.
Лидерами по количеству домов после Калининграда, как уже сообщалось ранее, стали Черняховск и Железнодорожный, где за бюджетный счёт (без участия средств собственников) восстановят 15 и 12 жилых домов соответственно.
Кроме того, в список попали:
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2 дома из Корнево Багратионовского округа;
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3 дома из Балтийска;
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1 дом из Гвардейска;
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2 дома из Лугового и 1 дом из Яблоневки Гурьевского округа;
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1 дом из Гусева;
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2 дома из Зеленоградска;
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по 1 дому из Краснознаменска и Добровольска Краснознаменского округа;
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2 дома из Немана и 1 дом из Акулово Неманского округа;
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2 дома из Нестерова;
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1 дом из Пионерского;
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1 дом из Полесска;
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2 дома из Правдинска;
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1 дом из Волочаевского Светловского округа;
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1 дом из Приморья Светлогорского округа;
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6 домов из Советска.
В Калининграде в список ремонта за бюджетный счет (при нулевом участии собственников) попали следующие адреса:
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ул. Энгельса, 85-93;
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пр-т Мира, 33; 35, 72-72А, 78-80А, 102, 108 (Каменная, 1), 119, 128-130 (Карла Маркса, 95), 175;
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Московский пр-т 64, 66, 68, 116, 120;
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пр-т Победы, 189;
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ул. Аллея Смелых, 68;
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ул. Артиллерийская, 36-38;
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ул. Богдана Хмельницкого, 25;
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ул. Каштановая аллея 68-70;
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ул. Киевская 121-123;
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ул. Комсомольская 14-14А, 33, 96-100А;
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ул. Лесная, 87;
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ул. Лесопильная, 73-79;
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ул. Литовский Вал, 23;
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ул. Серпуховская, 37-41;
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ул. Театральная, 36-49;
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ул. Юношеская 2-4 (Горького 1-17, Генерала Озерова 26-28).