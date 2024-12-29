За счёт облбюджета в Калининграде намерены капитально отремонтировать 30 домов

В Калининградской области в 2025 году продолжат капремонт за счёт облбюджета. В Калининграде за счёт областных средств намерены капитально отремонтировать 30 домов, а в области 58 МКД. Об этом сообщает перечень объектов, который «Новый Калининград» обнаружил в приказе, подписанном региональным министром строительства и ЖКХ Сергеем Черномазом.



Лидерами по количеству домов после Калининграда, как уже сообщалось ранее, стали Черняховск и Железнодорожный, где за бюджетный счёт (без участия средств собственников) восстановят 15 и 12 жилых домов соответственно.

Кроме того, в список попали:

2 дома из Корнево Багратионовского округа;

3 дома из Балтийска;

1 дом из Гвардейска;

2 дома из Лугового и 1 дом из Яблоневки Гурьевского округа;

1 дом из Гусева;

2 дома из Зеленоградска;

по 1 дому из Краснознаменска и Добровольска Краснознаменского округа;

2 дома из Немана и 1 дом из Акулово Неманского округа;

2 дома из Нестерова;

1 дом из Пионерского;

1 дом из Полесска;

2 дома из Правдинска;

1 дом из Волочаевского Светловского округа;

1 дом из Приморья Светлогорского округа;

6 домов из Советска.

В Калининграде в список ремонта за бюджетный счет (при нулевом участии собственников) попали следующие адреса:

ул. Энгельса, 85-93;

пр-т Мира, 33; 35, 72-72А, 78-80А, 102, 108 (Каменная, 1), 119, 128-130 (Карла Маркса, 95), 175;

Московский пр-т 64, 66, 68, 116, 120;

пр-т Победы, 189;

ул. Аллея Смелых, 68;

ул. Артиллерийская, 36-38;

ул. Богдана Хмельницкого, 25;

ул. Каштановая аллея 68-70;

ул. Киевская 121-123;

ул. Комсомольская 14-14А, 33, 96-100А;

ул. Лесная, 87;

ул. Лесопильная, 73-79;

ул. Литовский Вал, 23;

ул. Серпуховская, 37-41;

ул. Театральная, 36-49;

ул. Юношеская 2-4 (Горького 1-17, Генерала Озерова 26-28).