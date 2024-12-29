В Калининградской области муниципальный глава ходил по домам в образе Деда Мороза (фото)

В Славском округе Калининградской области глава администрации ходил по домам в образе Деда Мороза, поздравляя жителей с наступающим праздником. Фото процесса поздравлений Эдуард Кондратов опубликовал на своей странице «ВКонтакте».



«Уже 4 год по доброй традиции в канун Нового года „работаю“ Дедом Морозом, — написал Кондратов. — Это радость — дарить юным жителям Славского района веру в доброго волшебника, вручать сладкие новогодние подарки деткам с ограниченными возможностями, детям из семей участников СВО и другим, а главное — видеть их счастливые лица».

Стоит отметить, что для Кондратова этот год был не самым счастливым. В частности, в марте сотрудниками ФСБ был задержан его первый заместитель Пётр Кабалин. Тогда же глава администрации сообщил «Новому Калининграду», что операция силовиков его шокировала, так как у коллег и граждан ранее «претензий не было».

«Я могу только подтвердить, что факт случился 7 марта, произошло такое мероприятие, — рассказывал Кондратов. — Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все причины и обстоятельства случившегося».

В августе сотрудники регионального следственного управления СК сообщили, что Кабалин предстанет перед судом за взятку.