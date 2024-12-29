Зеленоградские власти объявили торги на размещение двух НТО

Власти Зеленоградска объявили торги на размещение двух нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета. Уточняется, что оба НТО смогут размещаться в указанных местах в течение трёх лет.



Первый участок под размещение находится в Зеленоградске, в 1-м Железнодорожном переулке, напротив дома № 7 по ул. Крылова. Назначение НТО — оказание бытовых услуг населению. Начальная цена лота — 263 790 рублей.

Второй участок находится по адресу: посёлок Малиновка, ул. Прибалтийская, возле земельного участка с кадастровым номером 39:05:010211:70. Его назначение — продажа продуктов питания. Начальная цена этого лота — 164 868,75 рублей.

Схема размещения НТО в Зеленоградске

Напомним, что в апреле этого года стало известно, что Светлогорск заработал на НТО на променаде почти в четыре раза больше Зеленоградска.

Предприниматели по итогам 2023 года заплатили в бюджет Светлогорска за размещение на променаде объектов нестационарной торговли 970,5 тыс. рублей, а доход Зеленоградска за счет платы за размещение НТО составил 256 тыс. рублей в год.