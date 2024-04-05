Светлогорск заработал на НТО на променаде почти в 4 раза больше Зеленоградска

Предприниматели по итогам 2023 года заплатили в бюджет Светлогорска за размещение на променаде объектов нестационарной торговли 970,5 тыс. рублей. Об этом говорится в ответе местной администрации на официальный запрос «Нового Калининграда».



«На променаде согласно утвержденной схеме НТО размещено 13 объектов. Договора с субъектами предпринимательской деятельности были заключены сроком от 1 года до 20 лет. По итогам 2023 года доход (выручка) от размещения нестационарных торговых объектов на променаде составила 970,5 тыс. рублей», — говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что предприниматель для получения права на размещение НТО на территории Светлогорского округа, в том числе и на променаде, должен «написав заявление по установленной форме на право размещения НТО на имя главы в администрацию». Нестационарные торговые объекты предоставляются согласно схеме, утвержденной решением окружного Совета от 24 декабря 2018 года № 80.