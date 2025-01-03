Россияне перевели 168 млрд руб. мошенникам за 11 месяцев 2024 года

Ущерб от IT-мошенничества за 11 месяцев 2024 года составил 168 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.



За 11 месяцев 2024 года зарегистрировали 702 тыс. IT-преступлений - на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Прирост мошенничеств снизился с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024.