Россияне перевели 168 млрд руб. мошенникам за 11 месяцев 2024 года

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Ущерб от IT-мошенничества за 11 месяцев 2024 года составил 168 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. 

За 11 месяцев 2024 года зарегистрировали 702 тыс. IT-преступлений - на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Прирост мошенничеств снизился с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024. 

Ранее для ограничения телефонного мошенничества Правительство РФ запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Согласно постановлению, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

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