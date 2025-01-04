В Калининградской области организовали сбор новогодних елей для переработки

В Калининградской области до 31 января организован сбор новогодних елей для их последующей переработки. Все собранные ёлки будут переданы в Дирекцию ландшафтных парков для использования в удобрении почвы. Информация об этом размещена в телеграм-канале минприроды Калининградской области.

Жители города могут принести ёлки:

на контейнерные площадки в Калининграде, оборудованные шкафами для раздельного накопления отходов. Адреса доступны по ссылке;

на все контейнерные площадки в Калининграде, где имеется свободное место для размещения ёлки. Адресный перечень мест накопления можно посмотреть в реестре администрации;

на пункты приёма на территории области. Адреса доступны по ссылке.

В ведомстве также отметили, что размещать ёлки в контейнерах для накопления твёрдых коммунальных отходов запрещено.