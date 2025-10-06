В Железнодорожном стены кирхи укрепляют перед установкой временной кровли (фото)

Работы по консервации кирхи в Железнодорожном Правдинского округа, к которым в августе этого года приступила компания «Мироздание», продолжаются даже в выходные. О том, что подрядчик Калининградской епархии РПЦ укрепил стены исторического здания, готовясь к установке временной фальцевой кровли, «Новому Калининграду» сообщил очевидец. Судя по паспорту объекта, работы должны быть завершены в декабре текущего года.

В начале августа администрация муниципалитета сообщала, что ООО «Мироздание» выполнит мероприятия по консервации здания «с целью предотвращения дальнейшего разрушения объекта культурного наследия».

«В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, планируется укрепить фундамент, заделать трещины, частично заменить балки, восстановить фронтон, переложить черепицу над башней, накрыть здание временной фальцевой кровлей и очистить фасад исторического здания», — уточнили в администрации.

Напомним, что в 2022 году РПЦ передала кирху в Железнодорожном в безвозмездное пользование местной предпринимательнице Маргарите Пырко, которая планировала обустроить на территории памятника кафе, информационный центр, музей стекла, а также организовать экспозицию мечей и топоров.