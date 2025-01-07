Минобрнауки: вузы перейдут на новую систему образования с 2026 года

Минобрнауки намерено перевести все российские университеты на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.



«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении. При этом в Министерстве сообщили, что студенты, которые обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.

Как напоминает РИА Новости, в настоящее время РФ реализуется указ президента России о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках проекта студенты, обучающиеся по ряду программ, получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.