Минобрнауки: вузы должны перейти на новую модель высшего образования в 2027-м
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Годом перехода вузов на новую модель высшего образования должен стать 2027-й, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — сказал он.

Замминистра добавил, что параллельно пилотному проекту, который уже запущен в нескольких вузах РФ, Минобрнауки готовит «системные изменения, которые требуют внесений изменений в закон об образовании». Он также подчеркнул, что соответствующий уже проект подготовлен. После закрытого обсуждения он будет вынесен на общее.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в нескольких университетах, в том числе в БФУ им. И. Канта.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем — от четырех до шести лет, а в магистратуре — от одного года до трех лет.

В январе 2025 года стало известно, что Минобрнауки намерено перевести все российские университеты на новую систему образования с 1 сентября 2026 года.

