Профком детской поликлиники решил возродить профсоюзные «новогодние елки»

Для детей сотрудников Городской детской поликлиники впервые за последние годы прошло праздничное новогоднее представление, организованное профкомом учреждения. Как рассказала «Новому Калининграду» фельдшер поликлиники, депутат Горсовета Тамилла Чернышева, представление состоялось в Доме офицеров, праздник прошел для 110 детей 78 сотрудников.



По словам Чернышевой, которая также является членом профактива организации, ранее в подобном формате праздники не проводились — членам профсоюза предоставлялись билеты на сторонние мероприятия. «Профсоюзная организации сейчас необходима, как никогда. Многие работники и не знают о такой общественном объединении, многие считают, что это рудимент и пережиток Советского Союза, но забывают о том, что именно профсоюз отстаивает интересы трудящихся и решает социально-правовые вопросы на производстве», — рассказала Тамилла Чернышева.

По ее словам, в детской поликлинике длительное время сотрудники не получали премии даже на день медицинского работника. «Однако благодаря активным действиям профсоюзного актива такие премии стали выплачивать, и самое последнее достижение — премия по итогам года», — сообщила депутат. Она также добавила, что ёлка проводилась за счёт спонсорских средств — спонсором праздника выступила сама Чернышева.