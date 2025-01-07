Профком детской поликлиники решил возродить профсоюзные «новогодние елки»

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Для детей сотрудников Городской детской поликлиники впервые за последние годы прошло праздничное новогоднее представление, организованное профкомом учреждения. Как рассказала «Новому Калининграду» фельдшер поликлиники, депутат Горсовета Тамилла Чернышева, представление состоялось в Доме офицеров, праздник прошел для 110 детей 78 сотрудников.

По словам Чернышевой, которая также является членом профактива организации, ранее в подобном формате праздники не проводились — членам профсоюза предоставлялись билеты на сторонние мероприятия. «Профсоюзная организации сейчас необходима, как никогда. Многие работники и не знают о такой общественном объединении, многие считают, что это рудимент и пережиток Советского Союза, но забывают о том, что именно профсоюз отстаивает интересы трудящихся и решает социально-правовые вопросы на производстве», — рассказала Тамилла Чернышева.

По ее словам, в детской поликлинике длительное время сотрудники не получали премии даже на день медицинского работника. «Однако благодаря активным действиям профсоюзного актива такие премии стали выплачивать, и самое последнее достижение — премия по итогам года», — сообщила депутат. Она также добавила, что ёлка проводилась за счёт спонсорских средств — спонсором праздника выступила сама Чернышева.

Напомним, год назад представители среднего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) Городской детской поликлиники Калининграда написали обращение президенту, в котором заявили о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий». Медики также показали расчетные листки со своими зарплатами. Выяснилось, что они составляют 24-36 тысяч рублей при полной отработке времени. Также несколько представителей среднего медперсонала пытались в суде оспорить отказ в «ковидных выплатах», однако суд встал на сторону руководства поликлиники.

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