В аэропорту «Храброво» задерживается прибытие 11 рейсов

Во вторник, 7 января, в калининградском аэропорту «Храброво» задерживается прилет 10 рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, задержки составляют в среднем полчаса.



По состоянию на 14.50 задерживались прилеты нескольких рейсов из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Москвы. Как сообщили пассажиры, вылетавшие разными рейсами в Калининград из Санкт-Петербурга, причины задержек им не объяснили.

Отметим, периодические массовые задержки рейсов в «Храброво» отмечаются с середины декабря. 5 января задерживалось 17 рейсов, семь из них ушли на запасные аэродромы. В аэропорту отмечали, что это было связано с «неблагоприятными погодными условиями в Калининграде».