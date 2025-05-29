Работы по благоустройству территории неокампуса намерены завершить до конца года

Территорию кампуса «Кантиана» БФУ им. Канта благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025 года, сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

«Сейчас на территории четырех объектов, среди которых здания „Биомед“, Институт высоких технологий, общежития № 1 и № 2 строители выполняют работы по кладке тротуарной плитки и устройству наружного освещения. В будущем рядом с корпусами разместят зоны отдыха, спортивные площадки, аллеи, а у общежитий появятся велопарковки. Завершить все работы по благоустройству планируется до конца 2025 года», — рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас на стройплощадке кампуса общей площадью более 109 тыс. кв. м работает свыше 1340 специалистов и задействовано около 18 единиц техники. Завершить строительство кампуса планируется в 2026 году.

Напомним, что в сентябре 2024 стало известно, что общежития в неокампусе планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. В августе 2024 на базе неокампуса возвели второе общежитие.