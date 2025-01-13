В Калининграде на маршрут № 2 вышли новые троллейбусы

В Калининграде в понедельник, 13 января, выпускают новые троллейбусы на маршрут № 2. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«„Гортранс“ планирует с 13.01.2025 года начинать выпуск троллейбусов на линию на маршрут № 2. В целях обеспечения дальнейшего равномерного сервисного обслуживания троллейбусов, выпуск планируется производить по 2 единицы в день с полным закрытием маршрута — 11 единиц — к 18 января. 2 единицы троллейбусов — резервные», — пояснили в горадминистрации.

В мэрии также отметили, что с 20 января троллейбусы «Транс-Альфа» планируется выпустить на маршрут № 7.

Ранее горвласти обещали что новые троллейбусы «Синара» и «Транс-Альфа» должны выйти на линии к 20 января.

«Для того чтобы выпустить троллейбус на линию нужно сделать ещё пять вещей: смонтировать систему оплаты, оформить страховые документы, включить транспортное средство в реестр „транспортной безопасности“, оформить лицензию на перевозку, зарегистрировать транспортное средство в системе ГЛОНАСС, — рассказывала глава администрации Елена Дятлова. — Мы будем работать все новогодние праздники. Мы берём на себя обязательства, что до 20 января троллейбусы выйдут на линию, но при этом будем бороться за каждый день чтобы сделать это как можно раньше. Всё, что от нас зависит, мы сделаем».