Горвласти: Калининграду необходимо 35 троллейбусов

Сейчас на маршрутах № 1 «Ул. Красная — ул. Ульяны Громовой», № 2 «Ул. Флотская — ул. Красная» и № 7 «Поликлиника (Горького) — ул. Флотская» работают 28 троллейбусов. Их средний возраст составляет 14 лет, поэтому 15 новых троллейбусов сменят часть самых старых. Как сообщила городская администрация в комментариях в своей группе «ВКонтакте», «всего Калининграду необходимо 35 подобных машин».

Новые троллейбусы «Синара» и «Транс-Альфа» должны выйти на линии к 20 января, сообщает пресс-служба администрации. «Для того чтобы выпустить троллейбус на линию нужно сделать ещё пять вещей: смонтировать систему оплаты, оформить страховые документы, включить транспортное средство в реестр „транспортной безопасности“, оформить лицензию на перевозку, зарегистрировать транспортное средство в системе ГЛОНАСС, — рассказала глава администрации Елена Дятлова. — Мы будем работать все новогодние праздники. Мы берём на себя обязательства, что до 20 января троллейбусы выйдут на линию, но при этом будем бороться за каждый день чтобы сделать это как можно раньше. Всё, что от нас зависит, мы сделаем».

«На линию должны выйти не электробусы, а новые троллейбусы со значительным запасом автономного хода. Разница в том, что они подзаряжаются по ходу движения, а не на станциях подзарядки, как электробусы. Эти их качества в перспективе позволят организовать движение по тем участкам, где контактная сеть была демонтирована из-за ветхости или отсутствовала. Специалисты сейчас просчитывают варианты таких корректировок», — рассказала пресс-служба администрации.

Первым о передаче новых троллейбусов в четверг, 26 декабря, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». Первую часть транспорта отправили в Калининград паромом. Беспрозванных тогда же пообещал, что на улицах города их увидят в декабре. 30 ноября стало известно, что в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса.

19 декабря в Калининград доставили два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». В администрации города уточнили, что приёмку новых троллейбусов планируют продолжать до 24 декабря.