Горвласти просчитывают варианты корректировки троллейбусных маршрутов

Специалисты администрации Калининграда просчитывают варианты корректировки троллейбусных маршрутов с учётом автономности новой партии транспорта. Об этом сообщили горвласти в комментариях в своей группе «ВКонтакте».

В «Калининград-ГорТранс» уточнили, что сейчас на три маршрута выходят 28 троллейбусов. С выходом новой партии троллейбусов на линию появилась возможность вывести часть старых в ремонт, а отработавшие своё — постепенно списать. «Пока основная цель — заменить на линии старые троллейбусы, возраст которых за 14 лет», — добавили горвласти.

Напомним, что о передаче новых троллейбусов 26 декабря сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254», первая часть которых прибыла в ноябре. 19 декабря в Калининград доставили два троллейбуса с автономным ходом «Транс-Альфа». В январе 2025 года стало известно, что 15 новых троллейбусов сменят часть самых старых. Как сообщила городская администрация, «всего Калининграду необходимо 35 подобных машин». 13 января на маршрут № 2 «ул. Флотская — ул. Красная» вышли новые троллейбусы. С 20 января троллейбусы «Транс-Альфа» планируется выпустить на маршрут № 7 «поликлиника (Горького) — ул. Флотская».