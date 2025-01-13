Минэкпром: повышающий коэффициент из-за удалённости территории не предусмотрен

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Повышающий коэффициент к доходам граждан из-за удалённости от основной территории страны не предусмотрен законодательством. Об этом заявило министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области в комментариях на странице губернатора региона Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ведомство подчеркнуло, что вместо коэффициента для области предусмотрены «действенные компенсационные механизмы ее эксклавного положения». К таким министерство отнесло режим ОЭЗ и специальную государственную программа. При введении повышающего коэффициента регион, по словам властей, может лишиться этих мер.

Минэкпром также пояснил, что порядка 80% рабочих в Калининградской области заняты на коммерческих предприятиях. Уровень зарплат там устанавливают работодатели. При введении повышающего коэффициента этот процент «ложится на их плечи», что повлечёт за собой рост издержек.

«Районные коэффициенты по Трудовому кодексу Российской Федерации устанавливают работникам, занятым на работах в местностях с особыми климатическими и экологическими условиями. Введение повышающего коэффициента к доходам граждан из-за отдалённости от основной территории страны в действующем законодательстве не предусмотрено», — говорится в сообщении регионального министерства.

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Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

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