Глава Рособрнадзора сообщил, собираются ли отменять ЕГЭ в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый госэкзамен в России в ближайшие годы отменён не будет. Все изменения в экзаменационной сфере анонсируются за несколько лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора в понедельник, 13 января.

«Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идёт. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — сказал Музаев.

«Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещённую на официальных ресурсах Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)», — добавил глава ведомства.

Он обратил внимание на то, что перспективы развития Государственной итоговой аттестации (ГИА) детально рассматриваются в рамках формируемой Стратегии развития образования.

Предложения по ГИА обсуждались в августе 2024 года в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации, напомнил Музаев.

По его словам, все предложения были зафиксированы. Рособрнадзор определил направления для дальнейшей работы. «Предложения различных спикеров мы фиксируем и будем включать их в обсуждения в рамках формирования Стратегии развития образования», — сказал Музаев.

В Калининграде треть родителей остались довольны результатами ЕГЭ своих детей по итогам экзаменационной кампании 2024 года.