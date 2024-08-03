В Калининграде треть родителей остались довольны результатами ЕГЭ своих детей

В Калининграде треть родителей остались довольны результатами ЕГЭ своих детей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: ЕГЭ

В Калининграде треть родителей остались довольны результатами ЕГЭ своих детей по итогам прошедшей экзаменационной кампании. Статистику привёл сервис по поиску работы SuperJob.

Исследование провели с 20 июля по 31 июля 2024 года. По его данным, 37% родителей остались удовлетворены результатами экзамена их детей, при этом 34% - нет. При этом 25% опрошенных родителей положительно оценили систему ЕГЭ, а 72% выразили негативное отношение.

«Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%», — отметил сервис.

В 2024 году основной период Единого государственного экзамена проходил с 23 мая по 11 июня. При этом выпускники имели право пересдачи одного предмета 4 и 5 июля. Этой возможностью воспользовались более 105 тыс. школьников, что составило 94% от всех заявленных учеников. Около 73% пересдавших сумели улучшить свои результаты.

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