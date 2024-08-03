В Калининграде треть родителей остались довольны результатами ЕГЭ своих детей по итогам прошедшей экзаменационной кампании. Статистику привёл сервис по поиску работы SuperJob.

Исследование провели с 20 июля по 31 июля 2024 года. По его данным, 37% родителей остались удовлетворены результатами экзамена их детей, при этом 34% - нет. При этом 25% опрошенных родителей положительно оценили систему ЕГЭ, а 72% выразили негативное отношение.

«Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%», — отметил сервис.