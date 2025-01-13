В Калининграде рядом с фортом № 4 разрешили построить девятиэтажку

В Калининграде строительная компания «СЗ „Номинал-Инвест“» получила разрешение на строительство девятиэтажного жилого дома недалеко от форта № 4. Согласно реестру разрешений на строительство, документ был подписан ещё 26 декабря минувшего года.

Дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой застройщик намерен разместить на участке с кадастровым номером 39:15:130302:100 (расположен между улицами Миргородской и Украинской).

Общая площадь здания — 33135,4 квадратных метров, а жилая площадь — 17005,49 квадратных метров.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что в начале декабря прошёл экспертизу проект первого этапа строительства указанного дома. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компании ООО «Вест-проект» и ООО «Западстройпроект», а также смоленское ООО «Моноракурспроект». В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Сертпромтест». Форма экспертизы — негосударственная.

Компания «Номинал-инвест» зарегистрирована в Калининграде на ул. Тургенева. По данным базы контрагентов, её генеральным директором является Владислав Непочелович, учредителем — ООО «Специализированный застройщик „Проект-С-73“».

Отметим, что АО «Калининградгазификация» ранее подвела к указанному участку газопровод низкого давления.