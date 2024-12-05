Проект строительства многоквартирного дома у форта №4 прошёл экспертизу

Проект первого этапа строительства многоквартирного жилого дома недалеко от форта № 4, на ул. Украинской прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 5 декабря. Документацию для экспертизы подготовили калининградские компании ООО «Вест-проект» и ООО «Западстройпроект», а также смоленское ООО «Моноракурспроект». В качестве экспертной организации выступило московское ООО «Сертпромтест». Форма экспертизы — негосударственная.

Дом планируется возвести на участке с кадастровым номером 39:15:130302:100. Уточняется, что в нём будут находиться встроенные помещения и встроенно-пристроенная подземная автостоянка. Строительством займётся специализированный застройщик «Номинал-инвест», зарегистрированный в Калининграде на ул. Тургенева. По данным базы контрагентов, генеральным директором является Владислав Непочелович, учредителем — ООО «Специализированный застройщик „Проект-С-73“».