Участок улицы Генерал-лейтенанта Озерова готовы отремонтировать за 15,9 млн рублей

В Калининграде определился подрядчик, согласившийся отремонтировать участок улицы Генерал-лейтенанта Озерова от Советского проспекта до улицы Уральской. Согласно порталу Госзакупок, победителем аукциона стала компания, снизившая стоимость работ с 18,3 до 15,9 млн рублей. Согласно проекту контракта, подрядчику в течение 150 дней предстоит провести демонтаж имеющегося покрытия, отремонтировать тротуары и уложить асфальтобетон.

Отметим, что калининградцы ранее неоднократно жаловались на состояние тротуаров на улице Озерова. Местами они находились в таком удручающем состоянии, что жителям приходилось следовать по газонам.

О поиске подрядчика на ремонт указанной улицы «Новый Калининград» сообщал ещё в конце декабря прошлого года.