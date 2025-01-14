Победитель аукциона на ремонт участка ул. Карла Маркса снизил цену почти на 20%

В понедельник, 13 января, определился подрядчик, готовый отремонтировать участок улицы Карла Маркса (проезжую часть и тротуары) от улицы Леонова до улицы Красной. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. В ходе торгов, в которых участвовали четыре компании, победитель снизил первоначальную стоимость 43,3 млн рублей почти на 20%. За 35 млн рублей ему необходимо в течение 180 дней провести демонтаж покрытий, установить бортовой камень, отремонтировать тротуары и положить асфальт на проезжую часть, а также выполнить другие работы на участке.

О поиске подрядчика «Новый Калининград» сообщал ещё в конце декабря прошлого года. Отметим, что в тот же день был определён подрядчик на ремонт участка улицы Генерал-лейтенанта Озерова от Советского проспекта до ул. Уральской.