На устройство тротуаров по ул. Карла Маркса выделяют более 32 млн рублей

На устройство тротуаров по ул. Карла Маркса выделяют более 32 млн рублей
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Власти Калининграда выделяют на устройство тротуаров по ул. Карла Маркса более 32 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо выполнить на участке ул. Карла Маркса от ул. Космонавта Леонова до Красной. К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Объём финансового обеспечения — 32 335 210 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В январе 2025 года на ремонт указанного участка улицы Карла Маркса власти выделяли 43,3 млн рублей. ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» согласилось выполнить работы за 35 099 410 рублей. Согласно информации портала госзакупок, в настоящее время контракт находится на стадии исполнения. Завершить его необходимо до 21 августа. В перечень работ входил ремонт проезжей части и тротуаров. В апреле на объекте побывали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

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