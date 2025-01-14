Власти Балтийска начали подготовку к строительству «Сквера ожидания»

В Балтийске готовятся к строительству «Сквера ожидания». Он должен появиться на территории рядом с железнодорожным вокзалом. О начале работ сообщили в группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В 2024 году территория победила в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Первый этап работ — снос бывшего Дома спорта, который расположен на месте будущего сквера.

«Сейчас в администрации составляем смету работ по демонтажу аварийного здания и ищем подрядчика, который сможет качественно и быстро расчистить территорию для строительства нового сквера с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями. Также планируем объединить территорию многоквартирного дома на Ленина № 14 и № 16, чтобы её благоустроить», — сообщили представители муниципалитета.

В 2025 году власти Балтийска планируют приступить к благоустройству центра города.